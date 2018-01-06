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السيسي يزور كاتدرائية الأقباط الجديدة في عيد الميلاد

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السيسي يزور كاتدرائية الأقباط الجديدة في عيد الميلاد
Reuters Amr Dalsh
السيسي وبابا الأقباط
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زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كاتدرائية "ميلاد المسيح" في العاصمة الإدارية الجديدة لمشاركة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، وحضر جزءا من قداس العيد.

ويترأس قداس عيد الميلاد في الكاتدرائية الجديدة بابا الأقباط تواضروس الثاني، وهي أول مرة يترأس فيها البابا القداس خارج الكاتدرائية الرئيسية في القاهرة، بحضور وزراء وشخصيات عامة.

وتصادف الليلة الـ7 يناير عيد ميلاد السيد المسيح، وفق التقويم الشرقي، الذي تعتمده الكنائس الأرثوذكسية ومنها القبطية.

المصدر: وكالات

علي جعفر

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