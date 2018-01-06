رشق موكب بطريرك القدس ثيوفيلوس بالبيض والأحذية في بيت لحم

قام مجهولون برشق موكب بطريرك القدس ثيوفيلوس الثالث بالبيض والأحذية خلال تحركه إلى مكان صلاة عيد الميلاد في كنيسة المهد في بيت لحم في فلسطين.

وأفادت وكالات الأنباء الفلسطينية أن رجال الأمن رافقوا البطريرك إلى ساحة الكنيسة حتى دخل إليها، ولم يرد ذكر لأضرار أو إصابات.

تجدر الإشارة إلى أن كنيسة المهد في بيت لحم هي أحد أهم مكانيين مسيحيين مقدسين في فلسطين إلى جانب كنيسة القيامة.

#فيديو..فلسطينيون مسيحيون ومسلمون يعترضون موكب البطريرك اليوناني المشبوه ثيوفيلوس ويرمونه بالبيض والأحذية ، لدى وصوله بيت لحم، على خلفية تسريبه أراضي الكنيسة الفلسطينية للاحتلال pic.twitter.com/8LdCqcxfMy — Pal.Info.Center (@PalinfoAr) 6 января 2018 г.

ويتعرض بطريرك الروم الأرثوذكس كيوريوس ثيوفيلوس للانتقاد الشديد والمقاطعة من جانب الكثير من المسيحيين في فلسطين بسبب صفقات مشبوهة مع الجانب الإسرائيلي تتعلق بأملاك الكنيسة في القدس.

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المصدر: وكالات

إدوارد سافين