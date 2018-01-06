"كتيبة السيف الأجرب" في الحرس الملكي السعودي

تناقلت وسائل الإعلام اليوم لأول مرة مصطلح "كتيبة السيف الأجرب" بالحرس الملكي السعودي عقب القبض على 11 أميرا سعوديا، أشار بعض النشطاء إلى أنها كتيبة مختصة بقضايا حساسة وأميرية.

وكانت وسائل الإعلام السعودية قد ذكرت نقلا عن مصادر مطلعة، أن هذه الكتيبة هي من تلقت أمر القبض على أمراء تجمهروا بقصر بالحكم معترضين على قرار الدولة وقف سداد فواتير قصور الأمراء، كما طالبوا أيضا بالتعويض المادي عن تنفيذ القصاص، العام الماضي، في أحد أبناء عمومتهم وهو الأمير تركي بن سعود الكبير الذي أصبح أول أمير يعدم في قضية جنائية.

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ورجحت المواقع أن يكون دور كتيبة السيف الأجرب تنفيذ مهام حساسة، بما في ذلك أمن قصر الحكم بالمملكة ومحاربة الفساد وغيرها من الأمور الملكية الحساسة.

وأشارت المصادر ونشطاء إلى أن الكتيبة سميت تيمنا بـ"السيف الأجرب"، ويرمز لاسم السيف الأجرب الذي كان لمؤسس الدولة السعودية الثانية، حيث أنه يعود للإمام تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثانية وجد حكام آل سعود.

ويعتقد أن السيف الذي يظهر على العلم السعودي مع عبارة التوحيد إشارة للسيف الأجرب.

#كتيبة_السيف_الاجرب هات الاجرب سيف ابوي وسيف جدي

من طمع فالمملكه قصيت راسه



انا سلمان البطوله و التحدي

و انا سلمان الرئاسه و السياسه #الملك_يحاكم_الأمراء_المتجاوزين — * (@tegaderr1) 6 января 2018 г.

#الملك_يحاكم_الامراء_المتجاوزين#كتيبه_السيف_الاجرب 😨 ، لمثل هؤلاء كانت هذه الكتيبه



أسست هذه الدولة وقضت على أعداءها ب #السيف_الاجرب ، وسوف يضرب عنق الفساد فيها ب #السيف_الاجرب#كلنا_سلمان_كلنا_محمد

اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا — سلطان الحويشان (@krinko0ov) 6 января 2018 г.

#كتيبة_السيف_الاجرب

ماسمي الاجرب الا لمعالجة كل اجرب أمير وإلا مواطن الشرع يراهم سواسيه في عهد #الملك_يحَاكم_الامرًاء_المتجَاوزينhttps://t.co/DNMR3GXCsv — محمدابراهيم بن شامان (@m7isq001) 6 января 2018 г.

#الملك_يحاكم_الامراء_المتجاوزين#كتيبه_السيف_الاجرب 😨 ، لمثل هؤلاء كانت هذه الكتيبه



أسست هذه الدولة وقضت على أعداءها ب #السيف_الاجرب ، وسوف يضرب عنق الفساد فيها ب #السيف_الاجرب#كلنا_سلمان_كلنا_محمد

اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا — سلطان الحويشان (@krinko0ov) 6 января 2018 г.

إلا أنه لاحقا أصبح السيف في البحرين يتوارثه ملوكها، حتى العام 2010، حيث أهداه ملك البحرين للملك "عبدالله" خلال زيارته للمنامة، وبعد تسلمه الحكم أهدى السيف للملك سلمان من أبناء الملك عبدالله.

ومن غير الواضح من أين جاءت تسمية الأجرب، إلا أن بعض المؤرخين يعتقدون أن سببها صدأ في بعض أجزاء السيف.

#كتيبة_السيف_الاجرب

الملك سلمان و السيف الاجرب المسلول على الاعداء اعداء الدين و الدولة و العدل و المساواة.اللهم انصر ملكنا و اماما العادل اللهم انصره بقوتك و جبروتك — فهد الظيط (@boubader0606) 6 января 2018 г.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله