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"كتيبة السيف الأجرب" في الحرس الملكي السعودي

أخبار العالم العربي

defense-arab.com
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تناقلت وسائل الإعلام اليوم لأول مرة مصطلح "كتيبة السيف الأجرب" بالحرس الملكي السعودي عقب القبض على 11 أميرا سعوديا، أشار بعض النشطاء إلى أنها كتيبة مختصة بقضايا حساسة وأميرية.

وكانت وسائل الإعلام السعودية قد ذكرت نقلا عن مصادر مطلعة، أن هذه الكتيبة هي من تلقت أمر القبض على أمراء تجمهروا بقصر بالحكم معترضين على قرار الدولة وقف سداد فواتير قصور الأمراء، كما طالبوا أيضا بالتعويض المادي عن تنفيذ القصاص، العام الماضي، في أحد أبناء عمومتهم وهو الأمير تركي بن سعود الكبير الذي أصبح أول أمير يعدم في قضية جنائية.

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ورجحت المواقع أن يكون دور كتيبة السيف الأجرب تنفيذ مهام حساسة، بما في ذلك أمن قصر الحكم بالمملكة ومحاربة الفساد وغيرها من الأمور الملكية الحساسة.

وأشارت المصادر ونشطاء إلى أن الكتيبة سميت تيمنا بـ"السيف الأجرب"، ويرمز لاسم السيف الأجرب الذي كان لمؤسس الدولة السعودية الثانية، حيث أنه يعود للإمام تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثانية وجد حكام آل سعود.

ويعتقد أن السيف الذي يظهر على العلم السعودي مع عبارة التوحيد إشارة للسيف الأجرب.

إلا أنه لاحقا أصبح السيف في البحرين يتوارثه ملوكها، حتى العام 2010، حيث أهداه ملك البحرين للملك "عبدالله" خلال زيارته للمنامة، وبعد تسلمه الحكم أهدى السيف للملك سلمان من أبناء الملك عبدالله.

ومن غير الواضح من أين جاءت تسمية الأجرب، إلا أن بعض المؤرخين يعتقدون أن سببها صدأ في بعض أجزاء السيف.

 المصدر: وكالات 

نتاليا عبدالله 

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