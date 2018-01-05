عائدات النفط الليبي تتضاعف في 2017

أفادت وكالة "فرانس برس"، استنادا لمعطيات نشرها البنك المركزي الليبي، بأن إيرادات النفط في 2017 وصلت إلى 14 مليار دولار رغم عدم الاستقرار السياسي، والفوضى التي شهدتها ليبيا.

ووفقا لمعطيات البنك المركزي الليبي، فإن متوسط إنتاج ليبيا من النفط خلال العام الماضي تجاوز المليون برميل يوميا، فيما هبط الإنتاج في الفترة ما بين 2014 و2016 لأقل من 500 ألف برميل يوميا، بسبب المواجهة المسلحة التي دارت في مناطق استخراج النفط الخام والموانئ التي يصدر عبرها.

وأشار البنك المركزي الليبي أن ارتفاع عائدات النفط في العام الماضي، والتي تشكل نحو 90 % من واردات الدولة، انعكس بشكل إيجابي على الموازنة، وأدى إلى تقليص العجز بشكل لافت.

وتشهد ليبيا فوضى ونزاع على السلطة منذ الإطاحة بنظام الزعيم السابق، معمر القذافي، عام 2011، وأدت أعمال التخريب التي تمارسها ميليشيات مسلحة بدوافع سياسية إلى تعطيل وإغلاق مرافق نفطية، تمثل العمود الفقري للاقتصاد الليبي.

ومنذ 2014 تخضع ليبيا لسيطرة حكومتين هما: حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، والمعترف بها دوليا ومقرها مدينة طرابلس، وحكومة موازية في شرق ليبيا تدعمها قوات المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي.

المصدر: إنترفاكس

علي الخطايبة