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مسؤول أردني: مستخدمو زرعات الأسنان الإسرائيلية كقاتلي الأطفال

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مسؤول أردني: مستخدمو زرعات الأسنان الإسرائيلية كقاتلي الأطفال
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نقيب أطباء الأسنان الأردنيين، يوسف الطراونة
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دعا نقيب أطباء الأسنان الأردنيين، يوسف الطراونة، زملاءه في المهنة إلى عدم استخدام جميع زرعات الأسنان الإسرائيلية الموجودة في السوق الأردنية ومقاطعة جميع البضائع الإسرائيلية.

واعتبر الطراونة أن من تسوّل له نفسه استخدام تلك الزرعات، هو كالذين يقتلون الأطفال في فلسطين.

وأضاف الطراونة، خلال تخريجه أطباء أسنان اجتازوا البرنامج الشامل لزراعة الأسنان الذي عقدته الهيئة الأردنية لزراعة الأسنان في النقابة، أنه خاطب وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وطلب منع إدخال تلك الزرعات، وأن الرد كان بأنها تدخل بطرق غير مشروعة.

المصدر: صفحة نقابة أطباء الأسنان الأردنيين على فيسبوك

علي الخطايبة

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