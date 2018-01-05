المخلافي يضع 5 شروط للحوار مع الحوثيين

صرح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، بأن حكومة بلاده وضعت 5 شروط للقبول بالمشاركة في أي مفاوضات جديدة مع الحوثيين.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المخلافي قوله إن الشروط تتمثل في "توقف الحوثيين عن ارتكاب الجرائم ضد السياسيين والمدنيين في اليمن كشرط أساسي، والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين دون استثناء، إضافة إلى وقف إطلاق الصواريخ والاعتداء على المدن وحصارها".

وأضاف المخلافي أن الشروط تتضمن أيضا "السماح لقوافل الإغاثة بالوصول إلى المواطنين دون اعتراضها مع الاستعداد الصريح والواضح للالتزام بالمرجعيات الثلاث على ألا تكون المفاوضات إلا على أساس تلك المرجعيات".

وقال المخلافي: " الحكومة لن تخوض أي مشاورات سلام قبل خطوات تجعل المشاورات جدية وترمي إلى سلام حقيقي، وليس للمناورة أو إضاعة الوقت".. "إذا نفذوا (الحوثيون) هذه الشروط وأوقفوا القتال، فحينها من الممكن الذهاب إلى مفاوضات يتضمنها وقف إطلاق النار".

إقرأ المزيد

وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن مصدر رفيع في الحكومة اليمنية قوله: "الحكومة الشرعية تسعى لضم وفد حزب المؤتمر الشعبي العام إلى فريقها في أي مفاوضات يمنية للسلام".

وأضاف المصدر: "بفض المؤتمر الشعبي العام شراكته مع الحوثيين فإن الحزب سيكون من ضمن الحكومة الشرعية، ولن نسمح للحوثيين بأن يستغلوا اسم (المؤتمر) أو تنصيب ممثلين لهم داخل الحزب".

المصدر: وكالات

أحمد باديان