أين نفّذ داعش آخر إعداماته؟

رجح مهندس فلسطيني من سكان قطاع غزة أن يكون تنظيم "داعش" قد نفذ عملية إعدام أحد أفراده المتعاونين، حسب زعم التنظيم مع حركة حماس، في موقع كرم أبو سالم.

ونشر سعد الوحيدي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة من الفيديو الذي بثه التنظيم الإرهابي، تظهر فيها علامة مميزة لموقع كرم أبوسالم، وهو أحد المعابر بين مصر وقطاع غزة وإسرائيل، ويقع تحت السيطرة الإسرائيلية.

وكتب الشاب الفلسطيني تعليقا على الصورة: موقع " كرم أبو سالم ولا بتهيئلي".

وفي أول تعليق رسمي من "حماس" على فيديو الإعدام الأخير من "ولاية سيناء" الإرهابية، أكد القيادي في الحركة صلاح البردويل "أن ما ظهر في الفيلم هو صناعة صهيونية، تشارك فيها أدوات عربية من أجل تشويه المقاومة الفلسطينية في غزة".

وكانت جماعة "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي بثت الأربعاء، فيديو هاجم خلاله منتمون للتنظيم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، التي وصفوها بـ"طائفة الكفر في غزة"، مستنكرين تعاونها مع أجهزة الأمن المصرية، وتصالحها مع السلطة الفلسطينية، فضلا عن تعاملها مع إيران، فيما تضمن الفيديو مشاهد عملية قتل أحد أعضاء "ولاية سيناء" الإرهابي، لاتهامه بتهريب السلاح إلى حركة "حماس".

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله