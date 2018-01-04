إسرائيل تطلق سراح أردني

قال محمد الكايد، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، إن السلطات الإسرائيلية سوف تفرج، اليوم عن المواطن الأردني خالد وليد الحيحي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وذكرت الوكالة الأردنية أن الحيحي اعتقل في إسرائيل قبل مدة، وأن السفارة الأردنية في تل أبيب تابعت ملف اعتقاله دون تحديد المدة التي أمضاها المواطن الأردني في الاعتقال أو تفاصيل حول الدوافع التي استندت إليها السلطات الإسرائيلية لاعتقاله.

وأوضح الكايد أن إسرائيل أبلغت السفارة الأردنية في تل أبيب بشكل رسمي أنها ستطلق سراح الحيحي اليوم، وأنه من المتوقع وصوله إلى المملكة خلال فترة وجيزة بعد إطلاق سراحه.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية

علي الخطايبة