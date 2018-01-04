صحيفة تزعم تدمير 7 طائرات روسية في حميميم

زعمت صحيفة "كومرسانت" الروسية أن مسلحين من المعارضة السورية أطلقوا قذائف على قاعدة حميميم الجوية الروسية في 31 ديسمبر الماضي، ما أدى إلى تدمير 7 طائرات حربية هناك.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين دبلوماسيين-عسكريين أن الخسائر في العتاد تضمنت 4 قاذفات من طراز سوخوي-24 ومقاتلتين من طراز سوخوي-35 إس، وطائرة نقل من طراز أن-72، فضلا عن مستودع ذخيرة انفجر بعد إصابته بقذيفة.

وأضافت الصحيفة أن ما لا يقل عن 10 عسكريين ربما أصيبوا جراء القصف، دون أن تذكر ما إذا كان بينهم عسكريون روس.

ولم يصدر عن وزارة الدفاع الروسية تعليق على هذا التقرير الصحفي.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق قالت الوزارة إن طائرة مروحية من طراز مي-24 سقطت في سوريا يوم 31 ديسمبر بسبب عطل فني، وإن طياريها لقيا مصرعهما.

تجدر الإشارة إلى أن أيا من الفصائل المسلحة في سوريا لم يعلن في الفترة بين 31 ديسمبر و3 يناير، عن تنفيذ أي هجوم على قاعدة حميميم.

تجدر الإشارة إلى أن منظومة "بانتسير أس 1" الروسية للدفاع الجوي كانت قد اعترضت صاروخين أطلقهما مسلحون من محافظة إدلب باتجاه قاعدة حميميم الروسية أواخر الشهر الماضي، فيما سقط صاروخ آخر بالقرب من جبلة في محافظة اللاذقية.

المصدر: وكالات

متري سعيد