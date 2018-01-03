مقتل ضابط شرطة مصري شمالي سيناء

صرح مصدر أمني لوكالة الأنباء المصرية الرسمية بأن "نقيب شرطة من قوة إدارة الحماية المدنية شمالي سيناء قتل إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة بئر العبد شمالي شرق سيناء.

وأضاف المصدر الأمني المصري، الذي لم تفصح الوكالة الرسمية عن هويته، أن "القوات المعنية بتمشيط وتعقيم الطريق الساحلي في منطقة قسم شرطة بئر العبد، بشمال سيناء، تمكنت من اكتشاف عبوة ناسفة تزن حوالي 50 كغم، زرعها مجهولون في الطريق... وأثناء فحصها انفجرت العبوة، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة".

وذكرت مصادر إعلامية محلية أن الضابط الذي لقي مصرعه جراء الانفجار يدعى محمود عبدالعظيم محمود أبوطالب، وهو برتبة نقيب، ومن مرتبات قوة إدارة الحماية المدنية في شمال سيناء.

وتنشط في محافظة شمال سيناء عدة تنظيمات إرهابية، أبرزها "أنصار بيت المقدس"، الذي أعلن في نوفمبر 2014 مبايعة تنظيم "داعش"، وغير اسمه لاحقا إلى "ولاية سيناء"، في الوقت الذي ترد فيه قوات الأمن المصرية بحملات عسكرية واسعة لتعقب المسلحين الذين يختبئون في بعض الأحيان وسط السكان المدنيين.

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وكانت المحافظة قد شهدت مؤخرا هجوما مسلحا داميا، وقع داخل مسجد الروضة في منطقة بئر العبد، أسفر عن مقتل 305، بينهم 27 طفلًا، وإصابة 128 آخرين بجروح، على يد مسلحين.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة