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هجوم إلكتروني يشعل السعودية وقطر

أخبار العالم العربي

هجوم إلكتروني يشعل السعودية وقطر
Reuters Naseem Zeitoon
صقر قطري
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في حادث أثار ضجة إعلامية في كل من السعودية وقطر، اخترقت مجموعة من الهاكرز تسمي نفسها "صقور قطر" الصفحة الرسمية لبرنامج "حساب المواطن" السعودي في موقع "تويتر".

ونشر القراصنة الإلكترونيون، الذين لا تتوفر معلومات رسمية حول هويتهم ومصدر أنشطتهم، أمس الثلاثاء، تغريدة على صفحة "حساب المواطن" كتب عليها ": "من أجلك يا تميم المجد".. "صقورك صقور قطر يثأرون لك من دول الحصار وافتراءاتها الزائفة".

كما نشروا تغريدة أخرى شملت رسالة إلى المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، جاء فيها: "تونا ما بدينا يا دليم"(حتى اللحظة لم نبدأ بعد).

وأعلنت إدارة "حساب المواطن" لاحقا أنها تمكنت من "استعادة حسابه الرسمي على تويتر بعد اختراقه، مضيفة: "وجاري التعامل مع المخترقين وفق القنوات الرسمية".

إلا أن الحادث، الذي يكتنّه الغموض، لم ينته بذلك، فقد نشر بعد ذلك على الموقع الإلكتروني لصحيفة "العرب" القطرية والتي يديرها الإعلامي القطري، عبد الله العذبة، تقرير نسب إليها وتحدث عن تفاصيل عملية اختراق "حساب المواطن".

وأكد المقال أن هذا التحرك جرى من قبل مجموعة "صقور قطر"، قائلا إنه "لن يكون الوحيد"، وزعم أن هناك حسابات رسمية أخرى اخترقت والنتائج ستظهر قريبا.

وأشار التقرير إلى أن الهجمات الإلكترونية المزعومة تأتي ردا على "حصار" قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مضيفة أن هذه الخطوات أحد الأسلحة الضرورية "لمواجهة الحرب الشرسة" من دول المقاطعة.

لكن صحيفة "العرب" تبرت لاحقا من هذا المقال حول الاختراق، معلنة أن موقعها كان عرضة لقراصنة مجهولين.

وبدأت اختراق "حساب المواطن، الاثنين الماضي، من صفحة "خدمة العملاء" في "تويتر"، التي نشرت عليها، ردا على سؤال مغرد سعودي حول مضمون برنامج الدعم للطبقة الوسطى في المملكة، تغريدة جاء فيها: "عزيزي المستفيد حساب مواطن هو برنامج أنشئ لتسكيت المجتمع السعودي والضحك عليه من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، من خلال تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين".

المصدر: تويتر + وسائل إعلام سعودية + العرب

رفعت سليمان

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