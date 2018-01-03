هجوم إلكتروني يشعل السعودية وقطر

في حادث أثار ضجة إعلامية في كل من السعودية وقطر، اخترقت مجموعة من الهاكرز تسمي نفسها "صقور قطر" الصفحة الرسمية لبرنامج "حساب المواطن" السعودي في موقع "تويتر".

ونشر القراصنة الإلكترونيون، الذين لا تتوفر معلومات رسمية حول هويتهم ومصدر أنشطتهم، أمس الثلاثاء، تغريدة على صفحة "حساب المواطن" كتب عليها ": "من أجلك يا تميم المجد".. "صقورك صقور قطر يثأرون لك من دول الحصار وافتراءاتها الزائفة".

كما نشروا تغريدة أخرى شملت رسالة إلى المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، جاء فيها: "تونا ما بدينا يا دليم"(حتى اللحظة لم نبدأ بعد).

العرب القطرية تنشرعن واقعة اختراق #حساب_المواطن مؤكدة بأن هذاالتحرك من قبل #صقور_قطر لن يكون الوحيدوان هناك حسابات رسمية أخرى تم اختراقها pic.twitter.com/fNaht7FQQM — اخبارية حفر الباطن (@hafrikhbariya) 2 января 2018 г.

وأعلنت إدارة "حساب المواطن" لاحقا أنها تمكنت من "استعادة حسابه الرسمي على تويتر بعد اختراقه، مضيفة: "وجاري التعامل مع المخترقين وفق القنوات الرسمية".

تمكّنت إدارة #حساب_المواطن من استعادة حسابها الرسمي على تويتر، بعد تعرضه لعملية اختراق صباح اليوم الثلاثاء، وجاري التعامل مع المخترقين وفق القنوات الرسمية. — حساب المواطن (@citizenaccount) 2 января 2018 г.

إلا أن الحادث، الذي يكتنّه الغموض، لم ينته بذلك، فقد نشر بعد ذلك على الموقع الإلكتروني لصحيفة "العرب" القطرية والتي يديرها الإعلامي القطري، عبد الله العذبة، تقرير نسب إليها وتحدث عن تفاصيل عملية اختراق "حساب المواطن".

#اختراق_حساب_المواطن

مرتزقة قطر اخترقوا حساب المواطن

وافتخروا بالاختراق بصحيفتهم القطرية ورئيس تحريرها دليم العذبه

هنيئا لكم يا احفاد عزمي pic.twitter.com/Eurw51syGM — AsEeR (@aseraalshoq2) 2 января 2018 г.

وأكد المقال أن هذا التحرك جرى من قبل مجموعة "صقور قطر"، قائلا إنه "لن يكون الوحيد"، وزعم أن هناك حسابات رسمية أخرى اخترقت والنتائج ستظهر قريبا.

وأشار التقرير إلى أن الهجمات الإلكترونية المزعومة تأتي ردا على "حصار" قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مضيفة أن هذه الخطوات أحد الأسلحة الضرورية "لمواجهة الحرب الشرسة" من دول المقاطعة.

لكن صحيفة "العرب" تبرت لاحقا من هذا المقال حول الاختراق، معلنة أن موقعها كان عرضة لقراصنة مجهولين.

تعرض موقع صحيفة العرب للاختراقhttps://t.co/aNznu9V5K5 — أخبار قطر (@AlArabNewsPaper) 2 января 2018 г.

وبدأت اختراق "حساب المواطن، الاثنين الماضي، من صفحة "خدمة العملاء" في "تويتر"، التي نشرت عليها، ردا على سؤال مغرد سعودي حول مضمون برنامج الدعم للطبقة الوسطى في المملكة، تغريدة جاء فيها: "عزيزي المستفيد حساب مواطن هو برنامج أنشئ لتسكيت المجتمع السعودي والضحك عليه من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، من خلال تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين".

المصدر: تويتر + وسائل إعلام سعودية + العرب

رفعت سليمان