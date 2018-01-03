مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية دير نظام شمالي رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل شاب يدعى مصعب فراس التميمي متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية دير نظام شمالي رام الله.

وأوضحت وكالة "معا" الفلسطينية أن الشاب البالغ 17 عاما من عمره، أصيب بالرصاص الحي أطلقه عليه جنود إسرائيليون في أسفل الرأس.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قوله: "القوات الإسرائيلية أطلقت النار على الشاب من مسافة قريبة جدا، خلال مواجهات اندلعت في قرية دير نظام، بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اقتحمت القرية كما تفعل يوميا".

وأضافت الوكالة أن 3 شبان وفتية آخرين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في المواجهات العنيفة.

ونقلت سيارات الإسعاف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الشاب المصاب إلى المستشفى الاستشاري في ضاحية الريحان قرب رام الله، لتلقي العلاج، إلا أن الأطباء سرعان ما أعلنوا عن وفاته متأثرا بجروحه.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار على فلسطيني خلال مواجهات قرب قرية دير نظام للاشتباه بأنه يحمل سلاحا.

المصدر: معا

رفعت سليمان