الجيش المصري يوجه رسالة لمحاولات المساس بأمن البلاد

قال الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة‏ المصرية ووزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر، إن القوات المسلحة لن تسمح بالمساس بأمن البلاد واستقرارها ووحدة شعبها.

جاء ذلك خلال حضور الفريق أول صدقي صبحي، المشروع التكتيكي للرماية بالذخيرة الحية (مجد 27) الذي تنفذه عناصر من وحدات المدفعية بالجيش الثاني الميداني، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وشملت المرحلة الرئيسية للمشروع تنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة ومساندة القوات لصد الهجمات المضادة للعدو، وتدميره، وعرقلة تقدمه.

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وناقش القائد العام مع القادة والضباط المشاركين بالمشروع أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها.

وفي نهاية المشروع، أكد القائد العام أن القوات المسلحة لن تسمح بالمساس بأمن مصر واستقرارها ووحدة شعبها، مشيدا بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع وما حققته من مستوى راق في إعداد وتدريب المقاتل والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة القتالية لكافة الأسلحة والمعدات.

المصدر: مواقع مصرية