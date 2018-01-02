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قالت إنه في "متناول اليد".. "المجاهدين" ترصد بالفيديو قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

قالت إنه في
GETTY IMAGES/Anadolu
عناصر من "كتائب المجاهدين" الفلسطينية
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نشرت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، مقطع فيديو لعملية رصدها لقائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، آيال زامير، على حدود قطاع غزة.

وأظهر الفيديو اللواء آيال زامير وهو محاط بجنود وضباط على الحدود مع قطاع غزة، خلال استطلاع المنطقة.

وهددت "المجاهدين" عبر الفيديو نفسه زامير قائلة "يا من يسمى بإيال زمير، ويدعى قائد المنطقة الجنوبية بجيش العدو الصهيوني، ستبقى في متناول اليد ما دامت في كيانك اقتربت من الحدود أو ابتعدت"، وأضافت " لن يطول الأمد وأن وقت النزال اقترب".

IDF
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت وقائد المنطقة الجنوبية آيال زامير (من اليمين)

المصدر: facebook.com/almojahdeen

إينا أسالخاوفا

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