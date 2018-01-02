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هندي يقتل 6 أشخاص بقضيب معدني

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هندي يقتل 6 أشخاص بقضيب معدني
Reuters Danish Siddiqui
(صورة أرشيفية)
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ألقت القوات الأمنية الهندية، القبض على جندي سابق، أقدم على قتل 6 أشخاص باستخدام قضيب معدني، في بضع ساعات، في مدينة بالوال بولاية هاريانا.

ووفقا للشرطة المحلية، فإن الجاني البالغ العمر 45 عاما، نفذ جريمته الأولى في مستشفى بالمدينة، ومن ثم ضرب أشخاصا في الشارع حتى الموت.

وقالت الشرطة إن المجرم اعتقل في مستشفى آخر حيث حاول ارتكاب جريمة أخرى.

وذكرت وكالة "أ ف ب"، أن الشرطة تعمل للوقوف على ظروف ما حدث، مشيرة إلى أن الجاني أودع المستشفى للعلاج.

يشار إلى أن ضابطا من وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لهيئة إنفاذ القانون الهندية، كان قد أطلق النار في وقت سابق، على زملائه في ولاية تشاتيسغار الهندية.

المصدر: RT

إياد قاسم

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