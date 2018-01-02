السفير السعودي الجديد يقدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية اللبناني

تسلم وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أوراق اعتماد السفير الجديد للملكة العربية السعودية لدى بيروت، وليد اليعقوب، اليوم الثلاثاء.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبناية للإعلام، بأن باسيل استقبل، اليوم الثلاثاء، السفير السعودي الجديد، الذي قدم له نسخة من أوراق اعتماده لتقديمها لاحقا إلى رئيس الجمهورية ميشال عون.

ووصل السفير الجديد العاصمة بيروت في الـ20 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، بعد تعيينه من قبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

ومنذ استدعاء السفير السابق، علي عواض عسيري، إلى الرياض في أغسطس/آب 2014، لم تعين السعودية سفيرا لها لدى لبنان، مكلفة القائم بالأعمال وليد البخاري، بتسيير العمل إلى أن عينت اليعقوب سفيرا لها في لبنان.

يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري كان قدم استقالته من منصبه مطلع نوفمبر الماضي أثناء زيارته للرياض، ما تسبب في أزمة سياسية في لبنان وتأزم العلاقات مع السعودية.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا