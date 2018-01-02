المخلافي: نتمى نجاح "الثورة" في إيران

أعرب وزير الخارجية في الحكومة اليمنية عبدالملك المخلافي عن أمله في نجاح ما سمّاه "الانتفاضة الإيرانية"، تعليقا على الاحتجاجات الواسعة النطاق التي تشهدها إيران منذ الخميس الماضي.

وأعلن وزير الخارجية في الحكومة الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في سلسلة تغريدات نشرها اليوم الثلاثاء على حسابه في "تويتر"، أن "الانتفاضة الإيرانية" تكشف حاجة شعب هذه البلاد إلى التعايش في سلام ورخاء مع شعوب المنطقة، "بعيدا عن الأحلام المجنونة لنظام الملالي في تصدير الثورة والخراب والدمار إلى المنطقة"، مؤكدا أن أن نفقات طهران على هذه "الأحلام" استهدف الإيرانيين أيضا، مما انعكس على انخفاض مستوى معيشتهم.

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وشدد المخلافي على ضرورة أن يصغي العالم إلى صوت الشعب الإيراني "المستضعف والمغلوب" على أمره، قائلا إن "مظلومية الإيرانيين تحت حكم الملالي هي أبرز مظلومية في المنطقة بعد مظلوميات الشعوب التي تدخل فيها النظام الإيراني وفرض فيها حروبا طائفية ومليشيات".

ونوه وزير الخارجية في الحكومة اليمنية بأن بلاده كانت تعاني منذ عام 1982 من التدخل الإيراني في شؤونها، وذلك أسفر عن اندلاع عدة حروب لا تزال إحداها دائرة حتى الآن، من خلال دعم طهران لحركة "أنصار الله" (الحوثيين).

الإنتفاضة الإيرانية تكشف حاجة الشعوب الإيرانية ان تعيش في سلام ورخاء مع شعوب المنطقة بعيدا عن الأحلام المجنونة لنظام الملالي في تصدير الثورة والخراب والدمار الى المنطقة الذي اصاب الإيرانيين أيضا في معيشتهم التي انخفض مستواها بسبب ما تنفقه إيران على هذه الأحلام المجنونة . — عبدالملك المخلافي (@almekhlafi52) ٢ يناير، ٢٠١٨

وأشار وزير الخارجية في الحكومة اليمنية إلى أنه من حق الشعوب المظلومة التحرر من الظلم، معربا عن تمنياته لنجاح تطلعات الشعب الإيراني في تحقيق الحرية وإيقاف المغامرات الخارجية.

تجدر الإشارة إلى أن إيران تشهد منذ الخميس المنصرم مظاهرات شعبية معارضة احتجاجا على الغلاء والفساد وسياسات الحكومة الداخلية والخارجية، وقد سقط أكثر من 20 شخصا ضحايا أعمال العنف التي اندلعت أثناء الاحتجاجات، بمن فيهم أربعة عناصر أمن.

وتتهم الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي بقيادة السعودية والولايات المتحدة الحكومة اليمنية بدعم جماعة "أنصار الله"، أحد أطراف الأزمة اليمنية، وتنفي طهران هذه الاتهامات.

المصدر: تويتر

نادر عبد الرؤوف