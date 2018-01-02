منظمة التحرير الفلسطينية: قرارات حاسمة ومصيرية منتصف يناير

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، زكريا الاغا، إن المنظمة ستتخذ قرارات حاسمة وهامة ومصيرية، وذلك خلال اجتماع طارئ في 14 يناير.

وأكد الاغا أن قرار إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال، سيكون موضع بحث جدي في الاجتماع الطارئ للمجلس المركزي للمنظمة، مشيرا إلى أن القرارات التي ستتخذ تهدف إلى حماية الوحدة الوطنية والمشروع الوطني الفلسطيني من المخاطر التي تحدق به، حسب تعبيره.

وشدد عضو اللجنة، على عدم شرعية وقانونية الإجراءات والقوانين الإسرائيلية التي تستهدف مدينة القدس، بما فيها فرض السيادة الإسرائيلية عليها.

إقرأ المزيد

وذكر أن القيادة الفلسطينية تتحرك في كافة الاتجاهات لمواجهة القرارات والقوانين الإسرائيلية التي تستهدف الأرض الفلسطينية ومدينة القدس وكذلك لإسقاط قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال إن التحركات ستبدأ "بتقديم ملفات الاستيطان والتطهير العرقي والعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم حرب وملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية إلى جانب التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة".

المصدر: معا

إياد قاسم