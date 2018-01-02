العاهل السعودي يستقبل ذوي قاض شيعي قتل في ظروف غامضة

استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، ذوي الشيخ محمد الجيراني القاضي الشيعي الذي قتل منذ أسابيع على يد مسلحين في منطقة القطيف.

وقالت وكالة "واس" السعودية الرسمية إن الملك سلمان أعرب، خلال الاستقبال، الذي جرى بمكتبه في قصر اليمامة في الرياض، "عن عزائه ومواساته لذوي الشيخ محمد عبدالله الجيراني، قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف... الذي اختطف وقتل من قبل عناصر إرهابية".

وقد عبر ذوو الجيراني، حسب الوكالة، "عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على عزائه ومواساته لهم في فقيدهم".

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت يوم الـ 25 ديسمبر/كانون الأول، العثور على جثة الجيراني، المختطف منذ عام، في القطيف، خلال عملية أسفرت عن مقتل مطلوب أمني وشرطي بتبادل لإطلاق النار.

ونقلت وكالة "واس" السعودية الرسمية، عن المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، أن "الجهات الأمنية توافرت لديها معلومات عن قيام مختطفي الجيراني "بقتله وإخفاء جثته في منطقة مزارع مهجورة تسمى الصالحية".

وبين التركي أن التحقيقات كشفت "تورط المواطن زكي محمد سلمان الفرج، وأخيه غير الشقيق المطلوب أمنيا سلمان بن علي سلمان الفرج، أحد المطلوبين على قائمة الـ23... في هذه الجريمة البشعة".

المصدر: واس + وسائل إعلام سعودية

رفعت سليمان