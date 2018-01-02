قطر والسعودية تتشاركان في اجتماع خليجي رفيع

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، مشاركة الدول الخليجية الست، بينها قطر والسعودية، في مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية الذي ستستضيفه الكويت يوم الاثنين المقبل.

وقال الغانم، في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، حسب ما نقله وكالة "كونا" الرسمية: "اجتماعات اللجان التنسيقية لمؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية تجري على قدم وساق"، موضحا أن "أعضاء الوفود وأعضاء اللجان التنسيقية سيصلون غدا الأربعاء إلى البلاد للتحضير للمؤتمر".

وأعرب الغانم عن أمنياته بأن توفق الكويت في الخروج بالمؤتمر بشكل ناجح، مؤكدا تفاؤله بذلك".

وسينعقد اجتماع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بالتزامن مع استمرار توتر داخلي كبير في منطقة الخليج اندلع على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 05/06/2017، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وأغلقت الحدود معها.

واتهمت الدول المقاطعة السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر تنفي الاتهامات، مؤكدة أن "مقاطعتها غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

جدير بالذكر أن الكويت تقود جهود وساطة دولية لتسوية هذه الأزمة.

المصدر: كونا + وكالات

رفعت سليمان