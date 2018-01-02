إيران تعيد فتح معبرين حدوديين مع أقليم كردستان العراق

أعلنت قنصلية إيران في أربيل إعادة فتح معبري الحاج عمران، وبرويزخان الحدوديين مع إقليم كردستان العراق، بعد إغلاق جميع معابرها في وقت سابق إثر استفتاء الإقليم على الانفصال.

وقالت القنصلية في بيان لها إنه سيتم، اليوم الثلاثاء، استئناف حركة المسافرين في المعبرين إضافة إلى استئناف التبادل التجاري.

يذكر أن إيران أغلقت في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، معابرها الحدودية الثلاثة مع إقليم كردستان، وهي: باشماخ وبرويزخان والحاج عمران، إثر إجراء استفتاء الاستقلال، وبعد 10 أيام فتحت معبر باشماخ فيما بقي المعبران الآخران مغلقين.

المصدر: وكالات

رُبى آغا