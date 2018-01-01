النيابة الإسرائيلية توجه لائحة اتهام ضد عهد التميمي ووالدتها

وجهت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام، ضد الفتاة الفلسطينية، عهد التميمي ووالدتها ناريمان، بـ"الاعتداء" على جنود إسرائيليين والتحريض، فيما مددت المحكمة اعتقالهما.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، فإن النيابة تتهم عهد (16 عاما)، بإلقاء الحجارة على قوات الجيش الإسرائيلي، في حين اتهمت والدتها بالاعتداء المكرر على القوات الإسرائيلية والتحريض عليها في مواقع التواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية، كانت قد قررت مساء أمس الأحد، تمديد اعتقال نور التميمي، وهي ابنة عم عهد التميمي، لمدة 100 يوم.

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يذكر أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عهد ووالدتها وناريمان، على خليفة شريط مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيامهما بطرد جنود إسرائيليين من باحة منزلهما في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

المصدر: وكالات

إياد قاسم