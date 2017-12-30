الديوان الملكي الأردني يندد بإشاعات مسيئة لأمراء

ندد الديوان الملكي في الأردن بـ" الإشاعات والادعاءات الباطلة الملفقة والمغرضة" التي تسيء إلى الأمراء فيصل وعلي بني الحسين وطلال بن محمد.

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جاء ذلك في بيان صدر في عمان اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي، في إشارة إلى ما نقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية لأخبار تتحدث عن "محاولة انقلابية" مزعومة.

وشدد البيان على أن الديوان الملكي الهاشمي سيقوم" بالملاحقة القانونية لكل من يسيء أو ينشر الأكاذيب، والمزاعم الباطلة المذكورة"، وأكد أن "هذه الإشاعات والأنباء المختلقة تهدف إلى الإساءة إلى الأردن والنيل من مؤسساته".

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وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد أحال إلى التقاعد ضباطا من بينهم أمراء من الأسرة المالكة.

المصدر: وكالات

إدوارد سافين