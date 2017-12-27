ملك الأردن يحيل 3 من الأمراء الضباط إلى التقاعد

أحال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأمراء فيصل بن الحسين، وعلي بن الحسين، وطلال بن محمد، إلى التقاعد من القوات المسلحة الأردنية، ووجه إليهم بعد ذلك رسائل بالخصوص.

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ومنح ملك الأردن، الأمراء الثلاثة رتبة فريق فخري في القوات المسلحة، وخاطبهم قبيل ذلك قائلا: "ولما كانت المؤسسية هي أساس العمل في قواتنا المسلحة – الجيش العربي، والقاعدة التي يستند إليها في مسيرة التحديث والتطوير وإعادة الهيكلة، فقد اقتضت هذه المؤسسية وإعادة الهيكلة إحالتكم أنت وسمو الأمير علي بن الحسين، وسمو الأمير طلال بن محمد، على التقاعد أُسوة بإخوانكم كبار الضباط في الجيش العربي".

المصدر: بترا

محمد الطاهر