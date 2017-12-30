سوريا.. انتشال 115 جثة لمدنيين وعسكريين أعدمهم "داعش" في الرقة

انتهت عملية إخراج جثث 115 عسكريا ومدنيا من مقبرة في ريف الرقة شرق سوريا، كان قد أعدمهم تنظيم داعش خلال سيطرته على المنطقة.

وقال قائد عسكري ميداني إن الجثث أخرجت من المقبرة الجماعية الواقعة قرب بلدة الواوي التابعة لناحية دبسي عفنان في محافظة الرقة شمال سوريا.

ونقلت الجثث إلى المشفى العسكري في حلب لاستكمال الإجراءات القانونية. وأشار القائد العسكري إلى أنه تم تحديد أسماء أصحاب بعض الجثث، ويجري العمل لتحديد أسماء البقية.

وذكر مدير ناحية دبسي عفنان أن الأهالي الذين عادوا إلى قراهم أشاروا إلى وجود مقبرة جماعية ثانية ومكان وجودها بالقرب من صوامع الحبوب على مسافة 7 كم جنوب شرق الناحية، ونوه بأن عناصر الدفاع المدني بدأوا بالحفر لإخراج الجثث من هناك.

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ويقول حسين عبود الدهر شاهد عيان من أهالي ناحية دبسي عفنان إن عناصر داعش الإرهابي أعدموا منتصف عام 2014 أعدادا كبيرة من المدنيين والعسكريين وتركوا الجثامين في العراء ومنعوا الأهالي من دفنها ولكن السكان قاموا لاحقا بجمع الجثث ودفنها فورا.

المصدر: وكالة سانا

إدوارد سافين