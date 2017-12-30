الرئيس السوداني يعلن حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر في ولايتي شمال كردفان وكسلا

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم السبت، مرسوما جمهوريا بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا، يسري مفعوله لمدة 6 أشهر.

ولم توضح وكالة الأنباء السودانية سبب اتخاذ هذا القرار، إلا أن وسائل إعلام محلية كانت قد أشارت إلى أن الخرطوم تعتزم شن حملة لنزع السلاح في الولايات.

وأوضحت وسائل إعلام أن حالة الطوارئ خطوة من حملات نزع السلاح الجارية، التي بدأت بالقرب من دارفور والنيل الأزرق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر: وكالات

نادر همامي