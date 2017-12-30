شاهد.. لحظة قنص منفذ الاعتداء على كنيسة "مارمينا"

كشف مقطع فيديو جديد متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قنص الإرهابي المنفذ لحادث الاعتداء على كنيسة مارمينا بحلوان جنوب القاهرة.

إقرأ المزيد

وظهر في مقطع الفيديو، شخص يرتدي بدلة سوداء، تعامل مع الإرهابي، حتى تمكن من إصابته ليعقب ذلك هرولة أحد أبناء حلوان والأهالي نحوه، وشل حركته ليتم القبض عليه.

وقال رواد مواقع التواصل، إن من قنص الإرهابي هو مأمور قسم شرطة حلوان.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية، مساء أمس الجمعة، عن أن منفذ الهجوم على الكنيسة يدعى، إبراهيم إسماعيل مصطفى، (33 عاما) من حلوان، واصفة إياه بأنه من "أبرز العناصر المتطرفة الهاربة والخطرة، وسبق أن نفذ عدة هجمات خلال الفترة السابقة".

وقُتل 10 أشخاص، بينهم 8 أقباط، وأصيب 5 آخرون إثر هجومين مسلحين، استهدفا كنيسة مارمينا، ومحلا تجاريا جنوب القاهرة، في هجوم تبناه تنظيم "داعش"الإرهابي.

المصدر: وكالات

رُبى آغا