الكنيسة القبطية تشيع ضحايا هجوم "مارمينا" (فيديو + صور)

أقامت كاتدرائية السيدة مريم العذراء التابعة لمطرنية حلوان قداسا جنائزيا على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا أمس الجمعة وتبناه تنظيم "داعش".

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وبدأت مراسم التشييع للضحايا الثمانية في الساعة السابعة مساء اليوم، ودفنوا جماعيا في مقابر تابعة للكنيسة جنوبي القاهرة، على أن يكون العزاء يوم غد في الكنيسة ذاتها، وفق ما أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر في وقت سابق اليوم.

وترأس مراسم التشييع الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة وعدد من كبار أساقفة الكنيسة.

وأوضحت الكنيسة أن ستة من رعاياها سقطوا في الهجوم على كنيسة مارمينا، فيما قتل اثنان آخران برصاص إرهابيين بمحل الأجهزة المنزلية في منطقة المشروع الأمريكي بحلوان أيضا.

وكانت الداخلية المصرية كشقت أن منفذ هجوم على "مامينا" يدعى إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى ويبلغ من العمر 33 عاما وهو من حلوان، واصفة إياه بأنه من "أبرز العناصر الإرهابية الهاربة والخطيرة، وسبق أن نفذ عدة هجمات إرهابية".

الأناضول

الأناضول

الأناضول

الأناضول

الأناضول

الأناضول

الأناضول

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا