تواصل المظاهرات المعارضة في إيران

تتواصل في عدد من المدن الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مظاهرات احتجاجية ضد الغلاء وسياسات الحكومة الداخلية والخارجية.

ونشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر عشرات المتظاهرين الذين يهتفون بشعارات غاضبة في ساحة الثورة وسط طهران.

وفي تسجيل آخر، يطلق المحتجون المعتصمون أمام جامعة طهران هتافات: "إصلاحيون ومحافظون انتهى كل شيء".

إلى ذلك، تداولت وسائل الإعلام مقاطع فيديو تظهر تجمعا للأكراد في مدينة شهر كرد غرب البلاد، وهم يهتفون: "الموت للديكتاتور".

وكذلك، أكدت صور بثتها وسائل الإعلام عن انتشار عناصر الأمن في مدينة تبريز شمال شرق البلاد، تحسبا لاضطرابات جديدة محتملة.

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تجدر الإشارة إلى أن إيران تشهد في الأيام الأخيرة حملة احتجاجية واسعة النطاق، وذلك بالتزامن مع خروج مسيرات حاشدة مؤيدة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وولاية الفقيه في طهران ومدن أخرى.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف