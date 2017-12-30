وزير الأوقاف المصري: الدولة تنهض بتنمية "حلايب وشلاتين"

أكد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أن للوزارة دور هام وإسهامات في تنمية حلايب وشلاتين، وذلك على خلفية الاستعدادات لتنمية هذه المنطقة المثيرة للجدل بين مصر والسودان.

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وأعلن مختار في برنامج صباح الخير يا مصر، أن وزارة الأوقاف قررت إنشاء 100 منزل متكامل لأهالي حلايب، من الموارد الذاتية للوزارة بالتنسيق مع المحافظة.

وأكد أنه في ظل الدولة المصرية الحديثة والقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، يتم مواجهة تحديات الإرهاب بالبناء والتعمير، وأن الدولة تهتم بكافة حدودها وأطرافها وجميع أبنائها في الداخل والخارج.

وأضاف أن وزارة الأوقاف متواجدة على رأس قافلة دعوية كبيرة في حلايب، وأنه خلال الـ10 سنوات الماضية تم تسيير قافلة من 10 علماء لمدة شهر بصفة دورية إلى حلايب وشلاتين.

وأشار جمعة إلى أن وزارة الأوقاف المصرية، افتتحت في عام 2017 فقط 6 مساجد بحلايب وشلاتين وأبو رماد، وهناك 5 مساجد أخرى تحت التأهيل والتجديد، وهناك دورات تدريبية لأئمة المشايخ بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى تتابع القوافل وزيادة عدد الأئمة إلى 11 إماما بعد اجتيازهم الاختبارات.

المصدر: التلفزيون المصري