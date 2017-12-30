ماذا طلب شيخ مشايخ "حلايب" من الحكومة المصرية؟ (فيديو)

طالب الشيخ حسن هدل شيخ مشايخ حلايب من الحكومة المصرية بإنشاء مستشفى مركزي يخدم مدينة حلايب والقرى التابعة لها، وبتوفير الأدوية وزيادة الاهتمام بالتنمية الصحية.

وأكد الشيخ حسن هدل في لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن أبناء حلايب لديهم رغبة أكثر بالتعليم، وأنه لا يوجد عجز بالمعلمين في المدارس.

بدوره، أضاف الشيخ محمد طاهر شيخ مشايخ أبو رماد، أن قرية أبو رماد من أقدم القرى بحلايب وبها أكبر نسبة خريجين، وفيها قبائل مستقرة لا ترغب بالعودة مرة أخرى إلى الجبال، ولديهم عاداتهم وتقاليدهم المستمدة من قديم الزمن، والتي تحافظ على الترابط والتماسك بينهم.

المصدر: "مواقع مصرية"