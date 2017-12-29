"كتائب القسام" للمستوطنين: صافرات الإنذار ستكون موسيقى ساحرة مقارنة بما ستسمعون

وجهت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، رسالة تهديد باللغة العبرية إلى المستوطنين في محيط قطاع غزة.

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ونشرت الكتائب صورة عبر موقعها الإلكتروني يوم الجمعة، جاء فيها باللغة العبرية: "صافرات الإنذار التي تشتكون منها ستكون موسيقى ساحرة مقارنةً بما ستسمعونه إذا لم توقفوا عنجهية الحكومة".

وتظهر الصورة أحد عناصر "القسام" وهو يقوم بتجهيز منصة صواريخ موجها إياها نحو خارطة تشمل مستوطنات إسرائيلية.

وسبق أن علقت "القسام" لافتة ضخمة تحمل صورة الجندي الإسرائيلي الأسير لديها "شاؤول أرون"، في مفترق "السرايا" وسط مدينة غزة.

وأرفقت الكتائب الصورة بعبارة: "طالما أبطالنا لا يرون الحرية والنور..هذا الأسير لن يرى الحرية أبدا".

كما قصفت إسرائيل الجمعة بقذائف عدة نقاط رصد تابعة لحركة "حماس" ردا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

المصدر: alqassam.net

إينا أسالخانوفا