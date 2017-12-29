ولي العهد السعودي ووزير دفاع الكويت يبحثان المستجدات بالمنطقة

اجتمع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وزير الدفاع السعودي في الرياض ، أمس الخميس، مع الشيخ ناصر بن صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة، إنه جرى خلال الاجتماع "استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها".

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وحضر الاجتماع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان .

ومن الجانب الكويتي، حضر الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، والشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح وكيل وزارة الدفاع، والشيخ الفريق ركن عبدالله نواف الأحمد الصباح نائب رئيس هيئة أركان الجيش، والشيخ خالد صالح المحمد الصباح آمر القوة البرية.

وفي أعقاب الاجتماع غادر وزير الدفاع الكويتي الرياض.

ووصل وزير دفاع الكويت، نجل أمير البلاد، إلى الرياض الخميس، في أول زيارة خارجية له منذ تعيينه بالمنصب في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة.

المصدر: واس

رُبى آغا