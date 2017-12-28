وزير الدفاع الكويتي يجتمع بالملك سلمان

استقبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر العوجا بالدرعية الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الكويت.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال الاستقبال "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين".

تأتي هذه الزيارة في ظل أزمة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات ومصر والبحرين من جهة اخرى.

كما تأتي غداة الإعلان عن إرسال تركيا تعزيزات عسكرية إلى قطر، مع تصاعد حدة التوتر في المنطقة جراء الأزمة الخليجية.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوفد الكويتي يأتي تلبية لدعوة من ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

المصدر: واس

ألكسندر توميلين