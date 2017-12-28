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سوريا ترحب بعودة الطائرات العراقية إلى مطاراتها

أخبار العالم العربي

سوريا ترحب بعودة الطائرات العراقية إلى مطاراتها
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مطار دمشق الدولي
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رحب وزير النقل سوري علي حمود بعودة طائرات الخطوط الجوية العراقية إلى المطارات السورية.

وكان الوزير السوري قد التقى أمس الأربعاء مع وفد عراقي وناقش الجانبان الوضع السائد في مجال النقل البري بين البلدين خلال العام الحالي.

وشدد الوزير على أهمية فتح الطرق البرية والمنافذ الحدودية وتسيير الشاحنات بين الدولتين، وخاصة أن الموسم الحالي من الحمضيات في سوريا وفير جدا وهي مطلوبة في السوق العراقية.

وفي مجال آخر وقع وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي في دمشق مع نظيره العراقي قاسم محمد الفهداوي على اتفاقية ربط الطاقة الكهربائية بين سوريا والعراق، حيث سيتم من خلال خطوط الربط نقل الطاقة الكهربائية بما يعادل 600 ميغا واط.

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المصدر: وكالات

ادوارد سافين

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