طائرة كويتية متجهة إلى قطر تعود أدراجها بشكل طارئ

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الخميس أن طائرة تابعة لها كانت في طريقها إلى الدوحة، عادت إلى مطار الكويت الدولي بعد انتشار الدخان من قسم الأمتعة في الطائرة.

وجاء في بيان للشركة نشرته وكالة كونا الكويتية وذكرت فيه أن الطائرة رجعت إلى المطار الذين انطلقت منه وهبطت بسلام، ولم يصب أي من الركاب بأذى.

وأضافت الشركة أنه يجري فحص الطائرة للتحقق من خلوها من أي عطل وتحديد سبب ظهور الدخان وأشارت إلى أن الركاب سيغادرون لاحقا إلى الدوحة.

وتعد شركة الطيران (الكويتية) إحدى أقدم شركات الطيران في منطقة الخليج (تأسست عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم "الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة" ) واستحوذت حكومة دولة الكويت على كامل ملكيتها عام 1962.

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المصدر: وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

إدوارد سافين