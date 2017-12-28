النيابة الإماراتية تستدعي إعلاميا بسبب تغريدة عنصرية ضد السودان

استدعت النيابة العامة الإماراتية يوم أمس، الإعلامي الرياضي الإماراتي محمد نجيب وذلك بعد نشره تغريدات عنصرية على حسابه في "تويتر" قبل أيام ضد السودان ورئيسه.

وأثارت التغريدات ردود فعل ساخطة وتنديدا من جانب المعلقين السودانيين والعرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتضمنها عبارة عنصرية من أشعار الشاعر العربي المشهور أبي الطيب المتنبي.

وجاءت هذه التعليقات على خلفية زيارة الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان للسودان، وكذلك بعد الاتفاق على منح السودان أنقرة حقوق استثمار جزيرة سواكن في البحر الأحمر.

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وعقب استدعاء النيابة الإماراتية له نفى نجيب أي علاقة له بالمنشور وأكد أن حسابه قد تمت قرصنته وغرد معتذرا من السودانيين.

المصدر: وكالات

إدوارد سافين