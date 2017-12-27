محام هندي يهدد بمقاضاة واتس آب بسبب رمز تعبيري "بذيء"

هدد محام هندي بمقاضاة شركة واتس آب بسبب استيائه من الرموز التعبيرية التي يدعمها التطبيق.

وصرح المحامي بأنه إذا لم تقم الشركة بإزالة أحد الرموز التي اعتبرها وقحة وغير مهذبة من منصتها، في غضون 15 يوما من إشعاره شركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتس آب، فإنه سيكوم بمقاضاتها وفقا لتقرير ذكره موقع "News 18"، الأربعاء 27 ديسمبر.

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وهذه ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها واتس آب انتقادات من الهند، حيث أعربت حكومة البلاد سابقا عن استيائها من عدم قدرتها على وقف انتشار "المحتوى غير المقبول" على منصة واتس آب.

وقضت محكمة هندية، في أبريل الماضي، بأن أي محتوى يعتبر "أخبارا زائفة" ضمن مجموعات واتس آب، يمكن أن يؤدي إلى اعتقال صاحب المجموعة، وقد يتسبب في سجنه شهرا بتهمة نشر "محتوى غير قانوني".

وقال المحامي غورميت سينغ، الذى يعمل في إحدى المحاكم الهندية، إن "الإصبع الأوسط" ليس فقط غير قانوني بل إنه تعبير شديد العدوانية، ويعتبر جريمة في الهند.

وأشار سينغ في الإشعار الذي أرسله إلى الشركة، إلى أن "وجود إيموجي الإصبع الأوسط يعتبر إهانة، وفقا لقانون العقوبات في البلاد، الذي يحجر القيام بإيماءات فاحشة أو بذيئة أو إرهابية للإناث، كما أن استخدام إيماء بذيء وعدواني وفاحش من قبل أي شخص يعد غير قانوني وفقا لقانون العدالة الجنائية".

المصدر: سي نات

فادية سنداسني