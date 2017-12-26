واتس آب يتوقف عن العمل في هذه الهواتف بحلول 2018

من المنتظر أن يتوقف تطبيق واتس آب عن العمل في بعض أنظمة التشغيل على الهواتف الذكية، بعد تاريخ 31 ديسمبر 2017.

وكانت واتس آب قد أعلنت عن هذا الخبر منذ وقت سابق من العام الجاري، وأوضحت أن هذا القرار يتماشى مع تطلعات منصات نظام "iOS" وأندرويد.

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وقالت الشركة عبر مقال نشر في مدونتها: "نحن نتطلع إلى السنوات السبع المقبلة، نريد أن نركز جهودنا على منصات الهواتف التي تستخدمها الغالبية العظمى من الناس".

ولن يتمكن أي جهاز بلاك بيري يعمل بنظام تشغيل "BlackBerry OS" و"BlackBerry 10"، من استخدام تطبيق التراسل الفوري بحلول العام 2018.

والجدير بالذكر أن هواتف بلاك بيري قد تحولت للعمل بنظام تشغيل أندرويد هذا العام، ولكن الهواتف القديمة ما تزال تستخدم البرمجيات الخاصة بالشركة الأم.

وبالإضافة إلى ذلك، لن يدعم أي هاتف يستخدم نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز 8.0 أو أقدم منه، تطبيق واتس آب، وكانت مايكروسوفت قد اعترفت بعدم قدرة نظام تشغيلها هذا أو الذي سبقه على دعم تطبيق واتس آب، وهو ما لا يمكن اعتباره مفاجأة بالنسبة لمستخدمي أجهزتها.

وقد بدأت واتس آب، منذ عام 2009، بإضافة ميزات عديدة إلى تطبيقها مثل التشفير ومكالمات الفيديو، ومن خلال هذه الميزات وغيرها أصبحت المنصة الأكثر شعبية في العالم.

المصدر: ميرور

فادية سنداسني