إخلاء سبيل 14 ألف سجين في دمشق وريفها في غضون عام

أفادت إحصائيات قضائية رسمية سورية بأن عدد السجناء الذين أخلي سبيلهم خلال العام الجاري بلغ نحو 14 ألف سجين في دمشق وريفها.

وكشفت الاحصائيات أن عدد السجناء بلغ حاليا أكثر من 8 آلاف سجين، في سجن عدرا، دون أن تحدد طبيعة الجرم.

وأكدت مصادر مطلعة أن هناك الكثير ممن أخلي سبيلهم، ما زالت دعواهم منظورة أمام القضاء، إلى أن يبت القاضي ببراءة المخلى سبيله أم إدانته، في حين هناك أشخاص أخلي سبيلهم، بعد أن قضوا فترة العقوبة التي فرضت بحقهم، بعد إدانتهم بالجرم الذي ارتكبوه.

وأوضحت المصادر أن المطلق سراحهم، هم من محاكم الجنح والجنايات، قائلة إن هناك مددا محددة في القانون، فيما يتعلق بإخلاءات السبيل، إضافة إلى الكفالة التي يدفعها المخلى سبيله، وهذه محددة في القانون أيضا.

المصدر: الوطن

رُبى آغا