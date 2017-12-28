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السبهان يكسر صمتا دام أكثر من شهر!

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السبهان يكسر صمتا دام أكثر من شهر!وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان
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بعد توقفه لأكثر من شهر عن التغريد على صفحته في موقع "تويتر"، جاد قلم وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان بـ"أجمل الكلمات" في ذكرى البيعة.

وغرد السبهان في ذكرى البيعة المباركة بعبارات الوفاء والتبجيل 

وكانت التغريدة الأخيرة للمسؤول السعودي منذ 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إثر المقابلة الأخيرة التي أجراها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في السعودية، عقب إعلان استقالته من المملكة.

وغرد السبهان آنذاك قائلا:"أثبتوا كذبهم وضعف حججهم الواهية وقطعوا الإرسال حتى لا ينكشف ضلالهم أمام العالم واللبنانيين، الحريري يتحدث وهم يلطمون كعادتهم".

المصدر: وكالات

رُبى آغا

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