بالصور.. عهد التميمي بطلة في قلب تل أبيب!

نقش مجهولون، اليوم الأربعاء، شعارات على جدران في تل أبيب تصف الطفلة الفلسطينية عهد التميمي التي اعتقلها الجيش الإسرائيلي بـ "البطلة".

وبحسب ما ذكرت وكاله "معا" الفلسطينية، فإن الشعارات خُطت على جداران في شارع "روتشلد" بمدينة تل أبيب، وجاء في إحداها: "نحبك عهد التميمي"، وفي شعار آخر جاء: "عهد التميمي بطلة".

في قلب تل أبيب- “عهد تميمي بطلة” https://t.co/v3u97lqhQupic.twitter.com/WpvD4bakTb — أخبار فلسطين اليوم Palestine News (@palestinenews__) ٢٧ ديسمبر، ٢٠١٧

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بدورها، سارعت مواقع مقربة من المستوطنين الإسرائيليين، منها موقع "4040" العبري، إلى التحريض على كاتب هذه الشعارات، بدعوى أنها "تحرض على المساس بالجنود" الإسرائيليين.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي اعتقل الطفلة عهد ووالدتها ناريمان التميمي، بتهمة "الاعتداء" على جنود إسرائيليين، وطردهم من أمام منزل العائلة (في مدينة النبي صالح) غربي رام الله وسط الضفة الغربية.

المصدر: وكالات

أحمد باديان