محكمة إسرائيلية ترفض الإفراج عن الأسيرة عهد التميمي (فيديو)

رفضت محكمة إسرائيلية، الأحد، الإفراج عن الأسيرة الفلسطينية عهد التميمي، المعتقلة بتهمة "الاعتداء" على جنود إسرائيليين.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لمثول الفتاة الفلسطينية عهد التميمي أمام المحكم، قبل قرار رفض الإفراج عنها.

وأظهر مقطع الفيديو عهد وهي مكبلة، وتقتادها شرطية إسرائيلية أجلستها على مقاعد المتهمين.

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وسمع صوت امرأة من خلف الكاميرا تخاطب الفتاة الفلسطينية: "عهد .. كلمة واحدة.. أنت منيحة؟". فردت الفتاة عهد بهز رأسها تشير إلى أنها بخير.

يذكر أن الابتسامة لم تفارق محيّا الفتاة الفلسطينية عهد، والتي تتهمها إسرائيل بالاعتداء على جندي من قوة إسرائيلية حاولت اقتحام منزل أسرة الفتاة عهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: وكالات

هاشم الموسوي + أحمد باديان