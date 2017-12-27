عشرات المصابين جراء هزة أرضية جديدة تضرب إيران

أعلنت السلطات الإيرانية أن هزة أرضية بقوة 4.2 درجة بمقياس ريختر ضربت محافظتي طهران والبرز غربيها الليلة الماضية.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" الرسمية بأن الهزة وقعت على عمق 12 كم تحت سطح الأرض، وكان مركزها في منطقة ملارد الواقعة عند الحدود الإدارية بين المحافظتين، على بعد 17 كم عن مدينة كرج مركز محافظة البرز و42 كم عن مركز محافظة طهران.

وأكد مدير إدارة الأزمات في محافظة البرز تسجيل 46 إصابة جراء الهزة، موضحا أن جميعها وقعت نتيجة هرب الناس من بيوتهم لحظة شعورهم بالهزة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة شهدت مساء الأربعاء الماضي هزة أرضية أخرى تقدر قوتها بـ5.2 درجة، مما أسفر عن إصابة نحو مائة شخص وإلحاق أضرار مادية بالوحدات السكنية.

وجاء ذلك على خلفية سقوط أكثر من 530 قتيلا نتيجة زلزال مدمر ضرب غرب إيران 12 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف