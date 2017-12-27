الصليب الأحمر يعلن عن بدء عملية إجلاء طبي من الغوطة الشرقية

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا عن بدء عمليات إجلاء طبي من جيب خاضع للمعارضة السورية المسلحة في الغوطة الشرقية.

وذكرت بعثة الصليب الأحمر في سوريا في حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي الأربعاء، أن "الهلال الأحمر السوري وفريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر شرعا الليلة بإجلاء مصابين بجروح خطرة من الغوطة الشرقية إلى دمشق"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت الحكومة السورية إلى السماح بإجلاء نحو 500 مريض يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة لإنقاذ حياتهم، بما في ذلك 73 من المصابين بالسرطان.

يذكر أن روسيا وتركيا وإيران اتفقت على إنشاء إحدى مناطق خفض التوتر في الغوطة الشرقية، التي يعيش فيها قرابة 400 ألف شخص، إلا أن الحكومة السورية تتهم المعارضة المسلحة هناك بانتهاك الهدنة بشكل متكرر.

المصدر: وكالات

ياسين المصري