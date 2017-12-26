كردستان بحاجة لـ 370 مليون دولار لإزالة أضرار الزلازل

أعلن إقليم كردستان العراق، حاجته إلى 370 مليون دولار لمعالجة الأضرار الناتجة عن 3 هزات أرضية ضربت محافظة السليمانية ومنطقة حلبجة في وقت سابق.

وأكدت السلطات في الإقليم عدم تسلمهم المبلغ الذي خصصته الحكومة الاتحادية وقدره 3 مليارات دينار (ما يعادل 2.5 مليون دولار) لمعالجة الأضرار التي لحقت سد دربندخان وتعويض المتضررين.

وقال المركز في بيان: "في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017 وقعت ثلاث هزات أرضية في مناطق من السليمانية وحلبجة، بلغت قوة الأولى 4.5 درجات والثانية 7.2 درجات والثالثة 4.6 درجات على مقياس ريختر"، مشيرا إلى أن "الهزات الثلاث أسفرت عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 513 آخرين".

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وأضاف المركز، أن "العديد من المنشآت الخدمية والمباني الحكومية والمدارس والمراكز الصحية وقطاع خدمات الكهرباء والمياه والمواصلات فضلا عن سد دربندخان تضررت جراء الهزات"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية تضررت فضلا عن تدمير بعضها بالكامل".

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وتابع المركز أن "إعادة تأهيل المناطق والمنشآت والمباني التي تضررت جراء الهزة الأرضية تحتاج لـ 370 مليون دولار"، موضحا أن "حكومة الإقليم خصصت مبلغ مليارين و46 مليون دينار كمساعدات طارئة".

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه، مؤسسات الدولة بتقديم الإغاثة السريعة للمناطق التي ضربها الزلزال.

المصدر: السومرية نيوز

هاشم الموسوي