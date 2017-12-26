الكويت.. توقيف 4 أشخاص نشروا فيديو يسيئ لولي العهد

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن السلطات ألقت القبض على 4 أشخاص بتهمة نشر فيديو يسيء لولي عهد الكويت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة "كونا" الكويتية: "المتهمون يشغلون وظائف حكومية مختلفة لدى مؤسسات هامة في الدولة".

وأضافت الوزارة: "السلطات لا تزال تبحث عن شخص خامس هارب".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة فيديو يظهر فيه ولي العهد وهو يشير بيديه لمجموعة من الشخصيات العامة خلال افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم، فيما يبدو أنه يوجههم بمن يجب أن يصافح الأمير أولا.

ولم يتضح بعد إن كانت التهم وجهت للمعتقلين بسبب الفيديو.

المصدر: رويترز

هاشم الموسوي