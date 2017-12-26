الحوثيون يفرجون عن موظف للصليب الأحمر في اليمن
Reuters Stringer
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أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الحوثيين أفرجوا عن أحد موظفي الصليب الأحمر في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد احتجازه نحو 9 أشهر.
ونقلت الوكالة الروسية، عن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، عدنان حزام قوله: "موظفنا المفرج عنه إيراني الجنسية واعتقل من قبل الحوثيين في الـ5 أبريل/نيسان الماضي برفقه والده، ونجهل أسباب اعتقاله".
وأضاف حزام في حديثه: "سلطات صنعاء كانت متعاونة معنا خلال زيارتنا المتكررة للموظف قبل الإفراج عنه".
وتابع حزام: "الموظف غادر صنعاء اليوم الثلاثاء على متن إحدى طائرات البعثة متوجها إلى جيبوتي".
المصدر: نوفوستي
أحمد باديان
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