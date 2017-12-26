مؤتمر دولي لإعادة إعمار بنغازي في مارس المقبل

أعلنت السلطات في شرق ليبيا أن مؤتمرا دوليا خاصا بإعادة إعمار مدينة بنغازي سيعقد في مارس/آذار المقبل.

وأفادت وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء بأن الفعالية التي تحمل تسمية "المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمار بنغازي" ستعقد في 19-21 مارس المقبل، وسيعقد المعرض لستة أيام في الشهر نفسه.

ونشرت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي على موقعها إشعارا بخصوص المؤتمر المقبل، ومن بين منظميه الغرفة نفسها، ومجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقرا له، ومصرف ليبيا المركزي، وجامعة وبلدية بنغازي.

وترى "رويترز" في هذا المؤتمر المقبل مؤشرا على رغبة سلطات شرق ليبيا في إظهار أن الوضع في ثاني أكبر مدن البلاد يعود إلى طبيعته، بعد إعلان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر (المدعوم من قبل مجلس النواب) في يوليو/تموز الماضي عن انتهاء عملية عسكرية ضد مسلحين إسلاميين في المدينة، بعد ثلاث سنوات من القتال المدمر.

المصدر: رويترز

نادر عبد الرؤوف