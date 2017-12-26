اجتماع ثلاثي لرؤساء أركان السودان وقطر وتركيا

أكدت وسائل إعلام تركية، أن رؤساء أركان الجيش التركي والسوداني والقطري، عقدوا اجتماعا ثلاثيا في الخرطوم، على هامش زيارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان استمرت يومين.

وأفادت رئاسة أركان الجيش التركي، في بيان: أن "رئيس الأركان خلوصي أكار اجتمع، مع نظيريه السوداني عماد الدين مصطفى عدوي والقطري غانم بن شاهين الغانم".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى زيارة إلى السودان، ضمن جولة إفريقية، تقوده إلى تشاد وتونس وتستمر حتى الأربعاء، يرافقه فيها 200 من رجال الأعمال الأتراك.

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من جهته، أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، "توقيع اتفاقية للشراكة الاستراتيجية ببن السودان وتركيا بجانب عدد من الاتفاقيات في كافة المجالات".

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، بأن البشير أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في ختام مباحثات الرئيسين، "متانة وأزلية العلاقات بين السودان وتركيا، وأن لها عمقا تاريخيا ضاربا في الجذور".

ونقلت الوكالة عن الرئيس السوداني قوله: بلادنا تنظر إلى تركيا باعتبارها آخر معاقل الخلافة الإسلامية، وما تمثله من رمزية تاريخية لتوحيد الأمة، وإنه يرى فيها دولة حديثة، حققت نموذجا باهرا في التنمية والنهضة الاقتصادية والعمران الاجتماعي والثقافي والحضاري".

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جدير بالذكر أن العلاقات الثنائية بين السودان وتركيا تتطور بوتيرة حثيثة، بعد وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، كما شهدت تحسنا لافتا خلال الفترة اللاحقة.

وزيارة أردوغان إلى الخرطوم، هي الأولى لرئيس تركي منذ استقلال السودان عام 1956، غادر بعدها متوجها إلى تشاد ثاني محطات جولته الإفريقية.

المصدر: وكالات

هاشم الموسوي